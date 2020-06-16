جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة برنامج "مسار" الهادف لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات واكتشاف الميول المهنية للشباب والفتيات بما يسهم في تنمية الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك عبر تقديم عددٍ من اختبارات المقاييس العلمية واتخاذ الإجراءات التطويرية وفق منهجية علمية معتمدة من بيوت الخبرة محلياً وعالمياً .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية سليم بن غيث الفايدي أن البرنامج الذي يخدم 6680 شاباً وفتاة بمنطقة مكة المكرمة إحدى مبادرات جمعية رعاية الأجيال لمساعدة الشاب والفتاة على تحديد المسار المناسب لحياتهم الاجتماعية والمهنية ، من أجل صناعة جيلٍ واعٍ يطمح إلى لمعرفة قدراته ومواهبه التي يجب أن يستثمرها وكذا مجالات العمل المناسبة لشخصيته .وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على عدد من اختبارات المقاييس ، منها مقياس السمات الشخصية لتحليل شخصية الفرد واختبار سلوكه في مجتمعه وبيئته ومعرفة مكامن القوة والضعف واكتشاف ذاته ، ومقياس الذكاءات المتعددة ويتم فيه اكتشاف تفكير الشخص وارتباط شخصيته بأنواع مختلفة من الذكاءات التي تساعده على فهم قدراته ومهاراته اهتماماً بتنمية عقلية الفرد ، وكذلك مقياس الميول المهنية الذي يهدف إلى قياس مستوى الطموح المهني لدى الفرد بالتعرف على ميوله عبر اختبار شخصيته والتحديد المبكر لمساره المهني وبناء مستقبله الوظيفي بطرق علمية وعملية .مما يذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب ، وفق رؤية احترافية مدروسة تتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030 ، لمساعدة شباب الوطن على أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم .// انتهى //16:39ت م0143