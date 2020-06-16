محايل 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستسلمت إدارة التعليم بمحايل عسير اليوم مشروعين من مشروعات تعليمية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو"11" مليون ريال.وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن أكثر من" 1000" طالب وطالبة يستفيدون من هذه المشروعات مع بداية العام الدارسي القادم بمختلف القطاعات التعليمية التابعة للإدارة , وذلك ضمن خطة وزارة التعليم ممثلة بتعليم عسير للتخلص من المباني المستأجرة والرقي بالحركة التعليمية في المنطقة.وبين أن المشروعات التعليمية التي تم استلامها شملت مشروعات مجمع آل جحيش التعليمي للبنين ومشروع ابتدائية المربع للبنات .// انتهى //16:48ت م0148