الدمام 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالتقدم المستمر الذي تُحققه المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.وقال الخالدي في تصريح صحافي بهذه المناسبة: " إن تقدّم المملكة وانتقالها من المرتبة 26 إلى الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020م رغم ظروف مواجهتها لجائحة كورونا، يؤكد مدى فاعلية ورسوخ مسارات الإصلاح التي أقرتها رؤية المملكة 2030م، وقدرة المملكة واستمراريتها في توفير بيئة داعمة ومُحفزة للتنافسية وفقًا لأفضل المعايير العالمية"، منوهًا بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم ورعاية لقطاع الأعمال.وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى أن المملكة أحرزت في تقرير العام الجاري تقدمًا استثنائيًا يحسب لها، كما أنها جاءت بحسب التقرير في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، لتتقدم بذلك على دول مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وغيـرهم، وهو ما يحمل بجانب جدوى الإصلاحات ومردوداتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، دلالات الإصرار على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الرؤية.ولفت النظر إلى أن المملكة حققت كذلك في تقرير التنافسية للعام 2020م تحسنًا كبيرًا في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يتضمنها التقرير، وهي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى الـ 36.// انتهى //16:48ت م0149