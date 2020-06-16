جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستواصل أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، ورصد مخالفات هذه الإجراءات ، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وسط التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية والتقيد بلبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات في جميع المحلات.وكثفت الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المنشآت التجارية ، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية ، وأهمها النظافة العامة ، وتوافر أدواتها بما في ذلك المعقمات والمطهرات بقدر كافٍ ، مجندة حيال ذلك جميع طاقتها البشرية والمادية بكوادرها الفنية ومعداتها للعمل على مدار الساعة .وحرصت الأمانة على التأكد من التزام العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت بكل الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات الواقية ، مشددة على تنفيذ أقصى درجات التقيد والاحترازات وطرق الوقاية من الفيروس تحقيقاً لسلامة وصحة المواطن والمقيم .وشددت الأمانة على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مهيبة بجميع السكان والأهالي في حالة وجود أي ملاحظة أو طلب لخدمات الحملة مباشرة التواصل مع البلدية عبر رقمها الموحد 940 أو التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة .// انتهى //16:49ت م0150