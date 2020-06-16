الطائف 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسشرعت وحدة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في التوسع في الخدمات الطبية لمعالجة أمراض القلب بعد إدراج تجهيزات تخصصية جديدة للقيام بعمليات نوعية ودقيقة بشكل تدريجي.وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى التخصصي بالطائف من زراعة صاعق كهربائي داخل قلب مريض ستيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب إثر ذبحة صدرية سابقة.وأوضح الفريق الطبي أن الجهاز صغير الحجم قادر على مراقبة عمل القلب ومتابعة المستجدات والقيام بالمساعدة عند الطوارئ ومن ذلك الصعق الكهربائي الداخلي عند مواجهة اضطرابات او توقف ضخ الدم في احد الشرايين, كما يعمل الجهاز على إعطاء قرأه دورية تمكن الأطباء من الاطلاع مسار الوظائف القلبية المتعددة أثناء المراجعات الدورية للمريض تعمل على قياس مستويات عمل القلب والمخاطر المحتملة مستقبلاً وماطرأ من معالجات داخلية إذ يعد الأطباء الجهاز وحدة عناية مركزة مصغرة داخل الجسم قادرة على التدخل ذاتيا.من جهته أكد مدير المستشفى التخصصي الدكتور علي بن حسن الزهراني أن المستشفى بدأ منذ عامين بإطلاق وحدة القسطرة القلبية التي استطاعت إجراء 1450 عملية قسطرة ناجحة و 850 عملية استكشافية, مبينا أن الوحدة حظيت بالدعم غير المحدود من الوزارة ومن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني حيث تم إدراج العديد من التجهيزات التطويرية والتوسعية للوحدة والتي تمكنها من التوسع في معالجة الامراض القلبية وتمنحها فرصة التدرج التشغيلي والتوسعي وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على خطة تدرج توسعية نشهد اليوم أحد مراحلها.وأشار إلى أنه الأسابيع القادمة ستشهد مراحل مهمة ومن بينها عمليات القلب المفتوح للمرة الأولى بالطائف, متمنيا مواصلة التقدم بنجاح.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الصحة في الطائف ماضية في مشاريعها التطويرية ومنها تلك التي تتعلق بأمراض القلب بعد إضافة عيادات تخصصية وتجهيز قسم كهربائية القلب وغرف العمليات النوعية واستقطاب طواقم طبية متخصصة في هذا المجال للقيام بالإشراف على تلك العمليات ومساعدة أطباء القلب بالمستشفى للوصول للتشغيل الكلي بنجاح.وبين أن صحة الطائف تهدف للحصول رسميا على اعتماد مركز قلبي متخصص خلال العام الحالي لخدمة أهالي الطائف في العديد من الأمراض القلبية وهو ما يثبت العمل التطويري المتسارع في إدراج تقنيات طبية جديدة والتوسع في إضافة تخصصات دقيقة وأقسام أخرى داعمة للوصول لخدمات طبية دقيقة وتخصصية.// انتهى //16:50ت م0151