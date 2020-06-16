ينبع 24شوال 1441هـ الموافق 16يونيو 2020م واسحصد تعليم ينبع الميدالية الذهبية والبرونزية في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية في دورتها الخامسة على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والذي تم تحكيم نهائياته بالمدينة المنورة .وحصدت الطالبة مكية أحمد الحسني المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد الزخرفة الإسلامية مجال (من وحي الحرمين)، فيما حققت الطالبة روان نذير برناوي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد الخط العربي مجال (مصابيح الهدى) .وثمن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي الإنجازات المتوالية لطالبات ينبع ، مشيرًا إلى أنه إنجاز يضاف للسجل الحافل بالعطاء المتميز، مقدما تهانيه للطالبتين الفائزتين والقائمات على المسابقة.من جانبها بينت منسقة البرنامج مشرفة النشاط الفني والمهني هناء الصبحي أن أولمبياد الزخرفة الإسلامية مسار من (وحي الحرمين) مسابقة تنافسية في الزخرفة الإسلامية (زخارف الحرمين الشريفين) وإبراز جمالياته من خلال ورش تأهيلية يتم فيها التدريب على أسس الزخرفة الإسلامية وأنماطها ويتم تصميم وحدة زخرفية مستوحاة من صورة لزخارف الحرم المكي أو النبوي باستخدام ظاهرة النظام التكراري الزخرفي ومن ثم إنتاج زخارف إسلامية إبداعية مبتكرة في المرحلة النهائية.وعن أولمبياد الخط العربي مسار(مصابيح الهدى) أوضحت الصبحي أن المسابقة مستوحاة من أسماء أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن باستخدام النظام البنائي التكراري وإبراز جماليتها من خلال ورش تدريبية على تقنيات الخط الكوفي والديواني والثلث باستخدام القصبة والحبر الأسود بحيث يتم إنتاج خطوط عربية جميلة إبداعية.// انتهى //16:50ت م0152