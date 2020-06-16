الأحساء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأحرزت طالبات تعليم الأحساء أربعة مراكز متقدمة في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية على المستوى الوطني للعام الدراسي الحالي 1441هـ الذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط "بنات" في المدينة المنورة.وهنّأت الإدارة العامة لتعليم الأحساء الطالبات وأُسَرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل ومنسقة الأولمبياد في الأحساء على الدعم والمتابعة لهن لتحقيق هذا الإنجاز الوطني.من جانبها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات "بنات" بتعليم الأحساء هيفاء البشير أن الأولمبياد يهدف إلى تنمية مهارات الخط العربي والزخرفة الإسلامية علمياً ونظرياً، مثمنةً جهود المشرفات التربويات وقائدات المدارس ورائدات النشاط وأولياء أمور الطالبات.// انتهى //18:14ت م0179