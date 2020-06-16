العلا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسبدأ خمسة من الطلبة المتخرجين من برنامج فيراندي باريس لتعلم فنون الطهي مسيرتهم المهنية في إحدى كبرى الشركات المشغلة للمنتجعات في العلا التي ستمنحهم فرصة المزج بين ما تعلموه في مدرسة فيراندي وبين الأطباق الخاصه بمدينة العلا.ويأتي التحاقهم بالعمل بعد مشاركتهم الفاعلة في الموسم الثاني من شتاء طنطورة، وتحديدا في مطعم "أونا" الذي أقيم في منطقة "الحجر" وهو أول موقع سعودي يسجل في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، إذ برعوا في تقديم طيف واسع من الأطباق الشرقية والغربية التي أتقنوا تحضيرها في مدرسة فيراندي باريس.وشارك الطلبة الطهاة في افتتاح مهرجان "ديزيرت إكس"، كما شاركوا في مؤتمر الحجر الأول للحائزين على جائزة "نوبل" الذي أقيم في العلا يناير الماضي، وشارك فيه 18 شخصية من الحائزين على جائزة نوبل، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والمجتمع والسياسة من 32 دولة حول العالم.وبدأت رحلة الطلبة من أبناء العلا بالتدريب في مدرسة فيراندي باريس إحدى المدارس الفرنسية الرائدة في فنون الطهي وإدارة الضيافة، ضمن برنامج تدريبي مُصمم على مستوى عالمي لتعليم فنون الطهي، شارك به طهاة شباب طموحون ضمن الشراكة التي أعلنت العام الماضي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومدرسة فيراندي.وتم اختيار 24 طاهيًا وطاهية من العلا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج شاركوا في دورة مصممة خصيصًا لمدة أربعة أشهر في مدرسة فيراندي باريس الشهيرة لفنون الطهي، تعلموا فيها فنون الطهي على أيدي كبار المحاضرين والخبراء من فيراندي، وبهذا يحقق البرنامج فرص عمل مبتكرة ترتكز على مبادرات التطوير الشخصي والمهني.وعبّر الطهاة الجدد عن سعادة أسرهم بتحصيلهم العلمي، وكيف استطاعوا تقديم وجبات لأسرهم خلال شهر رمضان الماضي وأيام عيد الفطر المبارك، مقدمين شكرهم للهيئة الملكية لمحافظة العلا على إتاحة هذه الفرصة، والمشاركة في هذا البرنامج العالمي للوصول إلى الاحترافية في مجال الطهي.وأعربت الشيف نورة نجدي عن سعادتها بالقيام بالطبخ اليومي لأسرتها، وتقديم الكثير من الأطباق للأسرة، متوقعة أن تحصل على المزيد من المؤهلات العليا في الطهي خلال السنوات القادمة، مما يجعلها أكثر احترافية في مجال فنون الطهي.أما الشيف سمر البلوي فتحدثت عن رحلتها مع برنامج فنون الطهي، وكيف استمتعت بتعلم إعداد أطباق جديدة، والاطلاع على ثقافة مختلفة، مما يوسع مداركك كشخص وكطاهي، ورأت أن المتعة الحقيقية أن يكون لديك دائمًا الفضول لتعلم المزيد في مجال الطهي، وهو ما يجعل شغفك مستمرًا للأبد, مشيرة إلى أن هدفها اليوم هو العمل وتطوير نفسها بشكل مستمر، متمنية امتلاك مطعم ناجح في المستقبل.مما يذكر أن مبادرة تعليم فنون الطهي تأتي تماشيًا مع أهداف ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمساعدة في تعزيز وإلهام القطاعات الاقتصادية المتنوعة والواعدة في العلا، مع إشراك أبناء وبنات العلا في جميع مراحل التنمية بالمحافظة، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم عبر منظومة من البرامج والمبادرات والشراكات، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات في العلا.كما تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الشاملة لتطوير العلا بما تحتويه من عجائب طبيعية ومواقع ثقافية قديمة، بهدف جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة في العالم.// انتهى //18:19ت م0181