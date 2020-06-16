عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسضبطت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم مستودعاً مخالفاً استغل في تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة وسلامه تخزينها.وأوضح رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات، حيث تم رصد 270 كجم من البيض، و 4380 لترا من الماء، ومجموعة من المخالفات تمثلت في عدم ترخيص المستودع و سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبيناً أنه سيتم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.// انتهى //18:37ت م0184