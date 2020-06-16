أبها 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حرص القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم وتوفير جميع الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة.ولفت سموه خلال اللقاء التفاعلي الرابع -عبر الاتصال المرئي الذي تم تخصيصه لمناقشة منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في عسير- النظر إلى توجيه سمو ولي العهد بدعم جهود تأسيس وبناء ممكّنات اقتصادية وتنموية كبيرة لمنطقة عسير، منها إنشاء هيئة للتطوير، وعمل إستراتيجية للمنطقة ترتكز على ثلاث مكونات أساسية (الأرض , والإنسان , والاقتصاد)، ومنها اللقاءات التفاعلية لتكون ذات تأثير مباشر لحل المشاكل وتطوير منظومة العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولتكون لبنة مهمة في تنفيذ جميع الأعمال المرتبطة ليتم تنفيذ خطتها بشكل كامل مع نهاية 2020م في توافق تام مع رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، مع ترقية جميع أبراج المنطقة للجيل الرابع.من جهته أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في مداخلته أن المملكة بدعم سمو ولي العهد دخلت المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في متوسط سرعة الإنترنت، وانعكست متابعة سمو أمير منطقة عسير وحرصه الكبير -إضافة إلى جهود الوزارة- على رفع متوسط السرعات في المنطقة لتصل إلى 49 ميجا بايت في الثانية بعد أن كانت في مستويات دون 10 ميجا بايت.وبين معاليه أن متوسط السرعات وأبراج الجيل الرابع زاد بين اللقاء السابق الذي عُقد قبل 5 أشهر وبين اللقاء الحالي بمقدار 20٪ مع وصول مجموع عدد المنازل المرتبطة بشبكة الجيل الرابع إلى 85 ألف منزل، و190 برجا للجيل الخامس لتكون منطقة عسير أعلى المناطق في عدد الأبراج مقارنة بمتوسط عدد السكان في المعيار العالمي.وأفاد السواحه أن عدد الوظائف التي وُفرت في عسير بسبب الاقتصاد التشاركي أصبحت اليوم قرابة 3 آلاف وظيفة.من جانبه أثنى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي خلال مشاركته في اللقاء على الدعم الذي لقيته ورش العمل التي أنتجتها منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة عسير وعملت بشكل يومي بمتابعة وإشراف من سمو أمير المنطقة في تحقيق مسار الخطة الزمنية التي وُضعت في ورش العمل مع فريق العمل، وذللت العقبات والصعوبات، معبرًا عن تفاؤله بتحقيق جميع الوعود التي قُدّمت لأهالي عسير في نهاية 2020م.وأشار معاليه إلى تحقيق 60% من خطة الاتصالات في منطقة عسير وتحقيق جميع محاورها مع نهاية العام الجاري، كاشفًا عن تطبيق برنامج وطني للتجوال المحلي يعمل على تقديم خدمات الاتصالات لمختلف عملاء الشركات المقدمة لها دون أي رسوم إضافية لمعالجة محدودية انتشار الخدمة لأي شركة في كل أنحاء المملكة.وعدّ رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر الشيباني مشاركة الأعضاء في مجلس الشورى بالمنظومة نابعة من حرص ورغبة في مواكبة النمو المتسارع في قطاع الاتصالات الثابتة والمتنقلة.// انتهى //18:41ت م0187