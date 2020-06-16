الجزائر 24 شوال 1441 هجري الموافق 16 يونيو 2020 م واسنددت الجزائر "بشدة" اليوم بالهجمات الإرهابية التي استهدفت قافلة عسكرية على مستوى منطقة بوكا ويري وسط مالي، مخلفة العديد من القتلى في صفوف الجنود الماليين.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير عبد العزيز بن علي الشريف في بيان: ستظل الجزائر مقتنعة أن هذا البلد الجار وشعبه الشقيق سيتجاوزان جميع الصعوبات وسيواجهان كل التحديات من أجل إرساء دولة موحدة ومتصالحة وهادئة ومزدهرة.// انتهى //18:55ت م0189