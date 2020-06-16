لندن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأصدر شركاء الصومال الدوليين اليوم بياناً مشتركاً رحبوا من خلاله باستضافة جيبوتي خلال اليومين الماضيين قمة تشاورية تهدف إلى استئناف المحادثات حول ملف "أرض الصومال" جمعت رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو، ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي.وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم : نرحب بالاجتماع كخطوة مهمة في تعزيز التواصل وتعزيز التفاهم بين الطرفين، ونشجع اللجنة الفنية المشتركة التي اتفق حولها الجانبان لتقديم خدمات ملموسة للمواطنين، مرحبة بالدعم الإقليمي الذي وجدته المحادثات والتواصل الحثيت الذي قاد لعقد القمة.وقع على البيان المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وأيرلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وكندا، والصين، والدنمارك، وإثيوبيا، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم).// انتهى //18:56ت م0190