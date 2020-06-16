عمّان 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، وحالة من الكوادر الصحيّة التي تقوم على رعاية المصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة شفاء لمصاب بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 674 حالة شفاء.// انتهى //18:59ت م0192