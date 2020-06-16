بغداد 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1385 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى والديوانية وذي قار وبابل والسليمانية وكركوك وديالى وميسان والأنبار ودهوك والمثنى , وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 22700 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 712 حالة, وتم تسجيل 591 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 9862 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 12126 مريضا, منهم 148 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:36ت م0201