الجبيل الصناعية 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل غداً ندوة عن بُعد بعنوان "فرص استثمارية في مدينة رأس الخير الصناعية "، تقدم خلالها 20 فرصة استثمارية بمدينة رأس الخير الصناعية متخصصة في مجالات الصناعات التعدينية.وتستعرض الجهات المشاركة مع الهيئة الملكية بالجبيل وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعي، إمكاناتها ومحفزاتها للفرص الاستثمارية التي تشمل الحديد والألمنيوم والنحاس، والصناعات البحرية، والأسمدة الصناعية، والزجاج، والسيليكا، ومعدات الطاقة وخدماتها.ويُقدر حجم هذه الفرص التي تعرضها الندوة ابتداءً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة مساءً بأكثر من ٨.٥ مليارات دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من ٧٠٠٠ فرصة وظيفية.الجدير بالذكر أن مدينة رأس الخير الصناعية تقع شمال مدينة الجبيل الصناعية وتشرف على إدارتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي قامت بتحويلها من صحراء قاحلة إلى واحدة من أهم المدن الصناعية التعدينية، وتمثل المدينة النواة لدخول المملكة بخارطة الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها.// انتهى//.19:56ت م0204