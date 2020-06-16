نجران 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران قرار التوطين في نشاط محلات قطع الغيار للتأكد من تطبيق القرار وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 57 محلاً، وحصرت 113 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 103 وافدين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن اللجنة حصرت 11 فرصة عمل بالنشاط جارٍ العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، فيما جرى ضبط مخالفة على أحد المحلات لتشغيله وافداً يعمل في مهنة مقصور العمل فيها على السعوديين.وبيّن الدوسري أن نسبة التوطين في النشاط بلغت 52,31%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.//انتهى//19:58ت م0208