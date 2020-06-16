المدينة المنورة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسعقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة المكلف الشيخ وجب بن علي العتيبي عبر الاتصال المرئي لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات التابعة للمنطقة في إطار مناقشة أعمال وبرامج الشؤون الإسلامية للتصدي لجائحة كورونا .وفي مستهل الاجتماع نوه الشيخ العتيبي في كلمة له بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا في بيوت الله منذ اللحظات الأولى من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة رعاها الله حفاظاً على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحظى بمتابعة دائمه وحثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ .وأكد العتيبي أنه يجب على الجميع استشعار المسؤولية في خدمة بيوت الله عز وجل والعناية بها , مشيراً إلى أن العمل متى ماكان خالصاً لوجهه تعالى واحتُسب الأجر أثناء القيام به فإن لصاحبه عظيم الثواب في الدنيا والآخرة بإذن الله .وتابع : نحن نمر في ظرف حساس جداً يتطلب من الجميع دون استثناء التكاتف والحرص على توعية الجميع لتطبيق البرتوكولات الصحية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا من أجل المصلحة العامة والحفاظ على الأنفس والأرواح التي هي من الضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام، مؤكداً فضيلته على جميع مديري الإدارات في المحافظات بضروة تفعيل الجانب الخيري في بيوت الله عزوجل وفق التعليمات بهذا الشأن .وقدم الشيخ وجب العتيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه - حفظهم الله - على الدعم الدائم والمتابعة المستمره وتذليل جميع العقبات لكل مامن شأنه خدمة بيوت الله عز وجل ومنسوبيها ومرتاديها وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، مختتماً حديثه بدعاء المولى عز وجل أن يرفع هذا البلاء عاجلاً غير آجل عن بلادنا وبلاد المسلمين .عقب ذلك استمع لسير الخطة التنفيذية التي يواصل الفرع تنفيذها بمختلف المحافظات في العناية ببيوت الله ومتابعة البرامج التوعوية والإرشادية عن بُعد لحث المواطنين والمقيمين على العمل وفق الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا .// انتهى //20:03ت م0210