رفحاء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسقام القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بقسم التوعية الصحية بالقطاع مساء اليوم بالحملة التطوعية الميدانية بالأسواق والمحلات التجارية في المحافظة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.كما شملت توعية المتسوقين والوافدين وأصحاب المحلات بأهمية النظافة وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وحثهم على عدم لمس الوجه وضرورة التزام التباعد الاجتماعي، كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.مما يذكر أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بالمنشآت الصحية بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //20:04ت م0212