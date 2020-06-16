الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنظّم قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، لقاءً افتراضيا "عبر تقنية الاتصال المرئي" بعنوان (غياب المحاسبة في القطاع الحكومي وأثر تطبيق المعايير الدولية IPSAS في تعزيز المحاسبة في القطاع العام).واستضاف القسم خلال اللقاء معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس ، والمستشار ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الآداء في الديوان العام للمحاسبة الدكتور سالم بن علي الغامدي .وتطرق اللقاء الذي أداره رئيس قسم المحاسبة الدكتور خالد بن فوزان الفهد إلى عدة محاور ، منها : أهمية الانتقال من أساس المحاسبة النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الذي يوفر آداء محاسبيا أكثر انضباطا ويعزز المساءلة والرقابة على الآداء فضلا عن ترشيد الإنفاق.و أكد معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح على كفاءة الكوادر الوطنية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك من خلال تجربة المحاكاة التي طبقها عدد من الجهات الحكومية وأثبتت قدرة المحاسب والمحاسبة السعوديين على قيادة هذا التغيير باقتدار، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المعايير هي مسيرة دائمة وتطوير مستمر ويحتاج إلى تضافر جميع القطاعات لتحقيق هذا المشروع الوطني.من جانبه أوضح الدكتور سالم الغامدي ضرورة تطبيق هذه المعايير لتحقيق الكفاءة في آداء القطاعات الحكومية .وأكد الدكتور أحمد المغامس أهمية المواءمة بين مخرجات فروع المحاسبة الهادفة للربح وغير الهادفة للربح مثل القطاعات الحكومية، وما يصب في تجويد المخرجات وجعلها قابلة للمقارنة، لافتا النظر إلى عزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استحداث شهادة في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في هذه المعايير العالمية.واختتم اللقاء بعدة توصيات، أهمها: تبني نظم محاسبية قادرة على مواكبة التغيير وتأهيل الكوادر الوطنية لاستيعاب هذه النقلة النوعية ودعم الأبحاث والإنتاج العلمي في الجامعات والكليات السعودية بما يسهم بتوفيق هذه المعايير مع الحالة السعودية.يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية بتوجيه ومتابعة من رئيس الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل استضافت خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من اللقاءات والندوات التخصصية في عدة مسارات أشرفت عليها كليات وأقسام الجامعة العلمية.// انتهى //21:50ت م0232