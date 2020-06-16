الرباط 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8931، فيما استقر عدد الوفيات عند 212.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7937 بعد تعافي 109أشخاص آخرين، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 446 ألفا و 837 حالة بعد الكشف المخبري، أما عدد الحالات الحرجة الموجودة تحت العناية المركزة فيبلغ حاليا 10 حالات.//انتهى//21:54ت م0233