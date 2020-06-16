عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستواصل صحة الحدود الشمالية حملة التطوع الصحي في الأسواق و المحلات التجارية ، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضحت صحة الشمالية أن الفريق التطوعي الصحي يقوم بتقديم خدمة الفرز البصري والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم اليدين ، والتوعية الصحية بطرق التسوق الصحيحة منها: الدفع الإلكتروني ، وعدم لمس الوجه ، وتجنب الازدحام ، بالإضافة لتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية .// انتهى //21:58ت م0235