عام / صحة الحدود الشمالية تواصل حملة التطوع الصحي
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
تواصل صحة الحدود الشمالية حملة التطوع الصحي في الأسواق و المحلات التجارية ، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأوضحت صحة الشمالية أن الفريق التطوعي الصحي يقوم بتقديم خدمة الفرز البصري والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم اليدين ، والتوعية الصحية بطرق التسوق الصحيحة منها: الدفع الإلكتروني ، وعدم لمس الوجه ، وتجنب الازدحام ، بالإضافة لتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية .
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21:58ت م
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