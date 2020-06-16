القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام 2020.وقال خلال لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرنس، إن عدد الصفقات بلغ 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، لافتاً الانتباه إلى عقد صفقات بقيمة 107 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019م و 113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018م.وأكد أن أهم القطاعات التي جذبت الاستثمارات في الشركات الناشئة تمثلت في النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والأغذية وخدمات المستهلكين والصحة والحلول التكنولوجية.// انتهى //22:02ت م0236