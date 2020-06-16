واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، جهود نيجيريا المستمرة لحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، المساعدات الأميركية لنيجيريا، البالغة قيمتها 30 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز الصحة العامة والاستجابة الإنسانية في البلاد لمكافحة كوفيد-19.كما ناقشا دور بنك التنمية الأفريقي، والدور البناء للمبادرات المتعددة الأطراف في تسريع الانتعاش الاقتصادي والأمن الإقليمي.// انتهى //22:05ت م0237