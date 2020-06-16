طرابلس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسعُين الدبلوماسي الإسباني خوسيه ساباديل رئيسًا جديدًا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خلفاً للمالطي آلان بوجيا.وبحسب بيان صدر عن خدمة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الأروربية تضمن سلسلة من التعيينات التي أعلنها الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل.وكان سابادل، يشغل منصب مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسبانية.// انتهى //22:06ت م0238