عمّان 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اجتماعات عقدها اليوم تقنياً وهاتفيّاً، مع لجان وقيادات في الكونغرس الأمريكي، علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأكد العاهل الأردني أن أيَّ إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وجرى خلال الاجتماعات، بحث الأزمات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب.كما جرى استعراض الجهود الدولية الساعية إلى مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد، وسبل التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه.// انتهى //22:09ت م0240