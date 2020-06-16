واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في الفترة بين 31 أغسطس و 13 سبتمبر، بدون حضور جماهير، وذلك ضمن جهود الولاية لتخفيف القيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا.وقال كومو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن الاتحاد الأمريكي للعبة سيتخذ اجراءات احترازية استثنائية، لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى، بما في ذلك إجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للتنس مايك داوس: ندرك المسؤولية الهائلة لاستضافة أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية بعد عودة النشاط في هذه الأوقات الصعبة، وسنفعل ذلك بأكثر الطرق أماناً لتقليل أي مخاطر محتملة.// انتهى //22:15ت م0242