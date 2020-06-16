الأمم المتحدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأكد خبراء أمميون أن إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بعد 1 يوليو سينتهك مبدأ أساسياً في القانون الدولي، مشيرين إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي معارضته بشكل هادف.وشدد ٤٧ خبيراً من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بياناً أصدروه اليوم، على أن ضم الأراضي المحتلة هو "انتهاك خطير" لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة.وأشار بيان الخبراء إلى أن المجتمع الدولي حظر الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية واسعة النطاق، مبيناً أن خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 235 مستوطنة.ودعا بيان الخبراء إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وسياسية رسمية للدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد، ومعارضة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتنفيذ قراراته العديدة التي تنتقد سلوك إسرائيل لهذا الاحتلال المطول.// انتهى //22:16ت م0243