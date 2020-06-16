بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خلال الـ 60 يوماً الماضية عبر الاتصال المرئي أكثر من 30 دورة ولقاء وورشة عمل مجانية بواقع 63 ساعة تدريبية ، استفاد منها 15433 مستفيدا .وأبان أمين عام الغرفة محمد الحنايا أن حرص الغرفة وسعيها الحثيث على توفير السبل جميعها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفقاً لما تطلبه المرحلة الحالية جراء الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتحويل جميع أعمالها إلكترونياً ما يضمن الاستفادة الكاملة من خدمات الغرفة وأعمالها ، مبيناً أن الدورات شملت العديد من المجالات والمسارات بناءً على رغبات أبناء وفتيات الوطن التي تدعم مسيرتهم العملية والعلمية ، مشيراً إلى استمرارية الغرفة على تقديم دوراتها ولقاءاتها عن بعد وفق حزمة من البرامج التي ترتكز على تطوير المهارات والقدرات وخلق الفرص وفق رؤى علمية متخصصة تضمن سلامة الآداء وجودة المخرجات ، وذلك بهدف استثمار الوقت واستغلاله بما يعود بالنفع العام في المستقبل.// انتهى //22:17ت م0244