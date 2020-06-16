نجران 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسبدأت أمانة منطقة نجران تنفيذ مشروع قناة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بشعب فريخ بحي دحضة بمدينة نجران ، بتكلفة إجمالية بلغت 3.724.000 ريال .وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان ، أن المشروع عبارة عن قناة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار عن سكان شعب فريخ بحي دحضة بمدينة نجران بطول 575 مترا طوليا وبأبعاد ( 4*3.25 ) ومحمية بشبك حماية على جانبي القناة وتنتهي بالمصب في مجرى سيل العجمة المنفذ مسبقاً حتى وادي نجران.وأبان آل عيبان ، ‎أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي ستسهم - بإذن الله - في الحدّ من مخاطر السيول ودرء أضرارها ، إضافة إلى مشروعات تحت الدراسة ، تمهيداً لطرحها وترسيتها ، حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.// انتهى //22:18ت م0245