ثقافي / قادة الكشافة يتعرفون عن بُعد على " المهارات التدريبية "
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية غداً " عن بُعد " برنامجاً عن " المهارات التدريبية " ، ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية منذ بدء جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وسيقدم البرنامج قائد التدريب الكشفي الدولي رئيس قسم التدريب في إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي محمد بن جزاء العتيبي، الذي سيتناول العديد من المحاور ومن أهمها ، الإبداع في تقديم الجلسات التدريبية ( المقدمة – العرض – الخاتمة ) ، كما سيناقش مع الحضور موضوع " التدريب عن بعد بين الحاجة والترف " .
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23:05ت م
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