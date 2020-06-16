الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية غداً " عن بُعد " برنامجاً عن " المهارات التدريبية " ، ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية منذ بدء جائحة فيروسكورونا المستجد (كوفيد-19) .وسيقدم البرنامج قائد التدريب الكشفي الدولي رئيس قسم التدريب في إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي محمد بن جزاء العتيبي، الذي سيتناول العديد من المحاور ومن أهمها ، الإبداع في تقديم الجلسات التدريبية ( المقدمة – العرض – الخاتمة ) ، كما سيناقش مع الحضور موضوع " التدريب عن بعد بين الحاجة والترف " .// انتهى //23:05ت م0252