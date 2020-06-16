الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ،اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى//23:06ت م0253