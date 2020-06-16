ثقافي / أكاديمية الفنون بتعليم الطائف تستأنف دوراتها وبرامجها الفنية " عن بعد "
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
الطائف 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
تستأنف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بالنشاط الطلابي للبنين بعد غدٍ برامجها التدريبية التي أطلقتها أكاديمية الفنون منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك بالبرنامج التدريبي "شخصية المثقف السعودي"، والذي يقدم " عن بعد " عبر القاعة الافتراضية بالتعاون مع جامعة الطائف.
وتقدم أكاديمية الفنون العديد من البرامج و اللقاءات الثقافية تتناول من خلالها الفنون المختلفة من المسرح و الإلقاء و التمثيل و الشعر العربي و القصة القصيرة و غيرها من الفنون المختلفة والتي تستهدف من خلال برامجها المهتمين من الجنسين بمختلف الأعمار.
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23:30ت م
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