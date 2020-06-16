الطائف 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستستأنف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بالنشاط الطلابي للبنين بعد غدٍ برامجها التدريبية التي أطلقتها أكاديمية الفنون منتصف شهر رمضان الماضي، وذلك بالبرنامج التدريبي "شخصية المثقف السعودي"، والذي يقدم " عن بعد " عبر القاعة الافتراضية بالتعاون مع جامعة الطائف.وتقدم أكاديمية الفنون العديد من البرامج و اللقاءات الثقافية تتناول من خلالها الفنون المختلفة من المسرح و الإلقاء و التمثيل و الشعر العربي و القصة القصيرة و غيرها من الفنون المختلفة والتي تستهدف من خلال برامجها المهتمين من الجنسين بمختلف الأعمار.// انتهى //23:30ت م0256