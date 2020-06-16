المدينة المنورة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطهير سجاد المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية بتعقيم المسجد النبوي للمصلين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال جائحة فايروس كورونا المستجد.وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، أن الإدارة تقوم بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة بمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل، إضافة إلى كراسي كبار السن بذات الأجهزة الحديثة، كما يتم تعقيم الأقسام النسائية بعد إغلاقها في الفترة الليلية لتهيئتها قبل صلاة الفجر باستمرار.وقال الحجيلي " إن ذلك يأتي حرصاً على إنفاذ توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الجائحة.// انتهى //23:31ت م0257