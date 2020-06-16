ظهران الجنوب 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واساستعادت بلدية محافظة تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم , أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها أكثر من مليون وسبعمائة ألف متر مربع متعدى عليها في المحافظة.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية داخل المحافظة، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات ، والجهات الأمنية ، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //23:37ت م0259