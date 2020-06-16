نجران 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنفذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم، حملة توعوية مكثفة على المراكز التجارية والأسواق الشعبية بالمنطقة، لتوعية أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت صحة نجران أن الحملة تضمنت الفرز الحراري، والتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمام الطبي، وطرق التعقيم الصحيحة، وتجنب الازدحام، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.//انتهى//23:41ت م0261