القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله تطورات القضية الليبية والتعاون الثنائي ومواجهة انتشار كورونا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول عدداً من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، واستعرض وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.وقال: إنه جرى التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشأن التسوية السياسية الشاملة حيث أكد ملك البحرين دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقويض التدخلات الأجنبية في ليبيا، كما تم التطرق إلى جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد حيث اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد.// انتهى //23:52ت م0262