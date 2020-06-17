اجتماعي/"سانحة في الجائحة.. أسرتي أجمل" دورة عن بعد تقيمها جمعية المسؤولية المجتمعية
الأربعاء 1441/10/25 هـ الموافق 2020/06/17 م واس
الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
تنظم جمعية المسؤولية المجتمعية غداً الأربعاء دورة بعنوان "سانحة في الجائحة.. أسرتي أجمل" ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها عن بعد، حيث يقدمها الدكتور أحمد الزهراني، ويوجد شهادات للحضور، وسيتم عرض الدورة تمام الساعة 7:00 مساءً
وتتناول محاور هذه الدورة ننشد التغير، ابدأ بنفسك، السعادة مهارة، والتوفيق الأسري، خماسية الحب، أسرتنا.. مسؤوليتنا، ويمكن الاستماع للمحاضرة عبر الرابط التالي: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_im-azh-ASPCw1d-AulHClA
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00:17ت م
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