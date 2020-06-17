الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستنظم جمعية المسؤولية المجتمعية غداً الأربعاء دورة بعنوان "سانحة في الجائحة.. أسرتي أجمل" ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها عن بعد، حيث يقدمها الدكتور أحمد الزهراني، ويوجد شهادات للحضور، وسيتم عرض الدورة تمام الساعة 7:00 مساءًوتتناول محاور هذه الدورة ننشد التغير، ابدأ بنفسك، السعادة مهارة، والتوفيق الأسري، خماسية الحب، أسرتنا.. مسؤوليتنا، ويمكن الاستماع للمحاضرة عبر الرابط التالي: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_im-azh-ASPCw1d-AulHClA// انتهى //00:17ت م0266