واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بمقدار ثلاثة بالمئة، مدعومةً بقفزة في سوق الأسهم الأمريكية، إلى جانب رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 دولاراً للبرميل.وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولاراً للبرميل.// انتهى //00:42ت م0267