الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسرفع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة البنك، برئاسةوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الأعضاء من عدة قطاعات حكومية وخاصة.وقال الراشد: إن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس الإدارة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار المسيرة التنموية، في جميع نواحي الحياة لمملكتنا، وفق خطط وإستراتيجية تنموية ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتوافق مع متطلبات المرحلة مما يصبفي مصلحة الوطن والمواطن.وبين الرئيس التنفيذي للبنك أن مجلس الوزراء قد اعتمد سابقًا مشروع تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الذي يمثل دعمًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، من خلال التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة لرفع مساهمتها في كلٍ من الاقتصاد والمحتوى المحلي،وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات، إضافة إلى تأهيل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر.// انتهى //00:49ت م0268