واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، بعدما أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 526.68 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 26286.98 نقطة، فيما قفز المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 58.15 نقطة، أو 1.89 بالمئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 163.38 نقطة،أو 1.78 بالمئة، إلى 9899.40 نقطة.// انتهى //00:53ت م0269