واشنطن 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على ستة مواطنين نيجيريين، نظير استهدافهم عددٍ من الشركات والأفراد الأمريكيين.وقالت الخارجية الأمريكية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم: إنه بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، إجراءات ضد ستة مواطنين نيجيريين ، بموجب الأمر التنفيذي (13694) بصيغته المعدلة ، لإجراء مخطط تفصيلي عبر الإنترنت لسرقة أكثر من 6 ملايين دولار من الضحايا عبر الولايات المتحدة.وبحسب البيان، تلاعب الأفراد الستة، بضحاياهم للوصول إلى معلوماتهم الحساسة ومواردهم المالية بغرض استغلالها والسطو عليها.وأكد البيان، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا الاستخدام المضر للتكنولوجيا، مشيرةً إلى أنها ستستخدم جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها للدفاع عن الشعب الأمريكي والشركات من الأنشطة الخبيثة، بما في ذلك الجهات الممكّنة للإلكترونيات.// انتهى //01:45ت م0271