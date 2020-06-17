سكاكا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسعقدت لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف لقاء عن بُعد اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة كبار السن بعنوان "أكرموا كبارنا"، استضافت خلاله الدكتور موافق بن فواز الرويلي عضو مجلس الشورى سابقاً عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن " وقار" تحدث فيه عن جهود الجمعيات الخيرية، وسعيها إلى تحسين جودة الخدمات والبرامج المساندة لكبار السن وحماية حقوقهم وتوفير حياة كريمة مستقرة آمنة لهم.كما تناول الدكتور الرويلي مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.وقالت رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمنطقة الجوف الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني أن هذا اللقاء يأتي في سياق مجالات اهتمام لجنة شؤون الأسرة والمتمثل بملف كبار السن حيث تتطلع اللجنة إلى الخروج عن إطار التوعية إلى حيز التنفيذ لتقديم جميع أوجه الدعم لكبار السن بالمنطقة.// انتهى//01:56ت م0273