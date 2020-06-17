رياضي / مونشنغلادباخ يُبقى على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بثلاثية في مرمى فولفسبورغ
الأربعاء 1441/10/25 هـ الموافق 2020/06/17 م واس
الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
أبقى بوروسيا مونشنغلادباخ على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه على فولفسبورغ (٣-٠ ) وارتقائه مؤقتاً إلى المركز الرابع في الدوري الألماني لكرة القدم، في افتتاح الجولة 32 من المسابقة .
ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 59 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على باير ليفركوزن الذي يستضيف كولن غداً، ومتخلفا عن لايبزيغ "الثالث" بفارق ثلاث نقاط، قبل جولتين من ختام المسابقة .
وتجمد رصيد فولسبور عند 46 نقطة في المركز السادس آخر المركزين المؤهلين مباشرة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" متقدما بثلاث نقاط عن هوفنهايم "السابع".
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