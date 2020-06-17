الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأبقى بوروسيا مونشنغلادباخ على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه على فولفسبورغ (٣-٠ ) وارتقائه مؤقتاً إلى المركز الرابع في الدوري الألماني لكرة القدم، في افتتاح الجولة 32 من المسابقة .ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 59 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على باير ليفركوزن الذي يستضيف كولن غداً، ومتخلفا عن لايبزيغ "الثالث" بفارق ثلاث نقاط، قبل جولتين من ختام المسابقة .وتجمد رصيد فولسبور عند 46 نقطة في المركز السادس آخر المركزين المؤهلين مباشرة إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" متقدما بثلاث نقاط عن هوفنهايم "السابع".// انتهى //01:57ت م0274