الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16يونيو 2020 م واسابتعد برشلونة بخمس نقاط مؤقتاً في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليغانيس 2-صفر اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم .وسجل أنسو فاتي والارجنتيني ليونيل ميسي هدفي برشلونة الذي رفع رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا بعد غدٍ الخميس.ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل اثر توغل لظهيره الأيسر البرازيلي جونيور فيربو الذي لعب بدلاً من دافيد الابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي الذي سدد كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق( الدقيقة 42).وسجل الفرنسي انطوان غريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البرتغالي نلسون سيميدو لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل الأخير إثر اللجوء إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة (64)، وبعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكاتالوني اثر عرقلة ميسي داخل المنطقة تقدم لها بنفسه مانحاً التقدم 2-صفر لفريقه عند الدقيقة (69).// انتهى //01:57ت م0275