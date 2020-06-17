الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسحقق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه وخلف أبواب موصدة للمرة الأولى ، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر اليوم ضمن الجولة 32 من المسابقة .وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز بعدما استلم بصدره كرة طويلة متقنة من جيروم بواتينغ خلف المدافعين كاسراً مصيدة التسلل، تابعها بيمناه في شباك الحارس التشيكي جيري بافلنكا عند الدقيقة (43).وابتعدالنادي البافاري بهذا الفوز بفارق 10 نقاط قبل مرحلتين من نهاية المسابقة عن بوروسيا دورتموند الذي لن يستطيع اللحاق بالبايرن حتى لو فاز في المباريات الثلاث الأخيرة المتبقية له.وكان بايرن مرشحاً بقوة للفوز بلقاء اليوم، إذ حقق انتصاره الثالث عشر على التوالي في ملعب "فيسر شتاديون"، وتفوق على منافسه للمباراة الـ22 تواليا في الدوري والكأس (على ارضه وخارجها)، وهو لم يخسر أمام منافسه منذ 20 سبتمبر 2008 فضلاً عن تواجد بريمن في المركز السابع عشر ما قبل الاخير وهو بالتالي مهدد بمغادرة الدوري للمرة الأولى منذ عام 1980 والثانية فقط منذ انطلاق الـ "بوندسليغا" عام 1963. -في مباراة أخرى، هبط بادربورن متذيل الترتيب إلى الدرجة الثانية إثر خسارته بهدف نظيف أمام اونيون برلين.وتجمد رصيد بادربورن عند 20 نقطة متخلفاً بثماني نقاط عن بريمن السابع عشر قبل مباراتين على النهاية.// انتهى //01:57ت م0276