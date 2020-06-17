نواكشوط 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسقررت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في موريتانيا تمديد الإجراءات الاحترازية من الفيروس في البلاد لمدة أسبوعين، بما فيها منع التنقل بين الولايات.وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية ان اللجنة شددت في بيان لها على فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، لافتة الى انه سيتم حاليا تقييم الوضعية من جديد خلال هذه المدة واتخاذ قرارات تخفيف الإجراءات بتدرج مدروس.وجددت اللجنة في بيانها التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لإجراءات حظر كل الحفلات والتجمعات، كما طالبت المواطنين بإتباع التوصيات الصحية الواجبة لحمايتهم وحماية ذويهم وحثت الجميع على التعاضد والتكاتف لتخطي الأزمة.// انتهى //02:37ت م0280