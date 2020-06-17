برازيليا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16يونيو 2020 م واسسجلت البرازيل عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ، حيث لا تزال الجائحة تضرب أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية أن البرازيل، التي تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت 34 ألفا و918 حالة، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفا و189 إصابة.كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفا و241 حالة.// يتبع //02:48ت م0281