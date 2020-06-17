جيزان 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أمس، محاضرة بعنوان: "التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات"، عبر البث المباشر لتطبيق زووم، حيث بلغ عدد الحضور فيها (259) مستمعة.وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور المهمة، منها بدء إبراهيم عليه السلام بالدعاء بالأمن (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُمِنَ الثَّمَرَاتِ)، وأن الأمن له مكانة رفيعة، مشيرة إلى أن مهام رجال الأمن يجب المحافظة عليها وقاية للمجتمع، كما يجب السمع والطاعة لولاة الأمر في كل الأمور، وذلك لما جاء في توصية الرسول بالسمع والطاعة لولاة الأمر.كما تطرقت المحاضرة إلى أنه في ظل وباء كورونا، يجب على المجتمع اتباع الأوامر في التباعد، والتكاتف والصبر على أقدار الله، وعدم الجزع، والإيمان بالقضاء والقدر.يأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن برنامج (لحمة وطن2) النسائي الذي ينظمه الفرع ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشارك فيه عدد من الداعيات عن بعد، عبر البث المباشر لتطبيق زووم عند الساعة الثامنة مساء، وذلك في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //09:49ت م0019