عام / ألمانيا تسجل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/10/25 هـ الموافق 2020/06/17 م واس
برلين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 345 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 30 حالة وفاة .
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 187.184 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8830 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 173.600 حالة .
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