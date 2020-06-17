برلين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 345 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 30 حالة وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 187.184 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8830 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 173.600 حالة .// انتهى //09:52ت م0020