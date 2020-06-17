القاهرة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية تعزيز الجهود وأحكام إجراءات الوقاية الصحية لحماية المواطنين والموظفين بالهيئات القضائية والوقاية من فيروس "كورونا" ولا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع جميع التعليمات الاحترازية.ونوّهت إلى أن الأمم المتحدة عبّرت أمس عن قلقها من اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المصريين في مدينة "ترهونة" الليبية، لافتة النظر إلى أن بعثة المنظمة الدولية في ليبيا دعت السُلطات بطرابلس إلى التحقيق الفوري في احتجاز المصريين والكشف عن مصيرهم.وسلّطت الضوء على إعلان حلف شمال الأطلنطي "الناتو" أنه يدعم التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وفقًا لمرجعية الأمم المتحدة، ودعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الحقوقية في البلاد.وتابعت صحف الأربعاء الاشتباكات التي وقعت أمس بين الشرطة والمحتجين في ثلاث ولايات أمريكية، مما أسفر عن إطلاق نار واعتقالات واسعة، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي لإصلاح ممارسات الشرطة.وأشارت إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، ودعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتشكيل تحالف دولي واسع لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.ونوّهت إلى تحذير الاتحاد الأوروبي من خطورة الوضع في شرق البحر المتوسط بسبب استمرار الانتهاكات التركية في تلك المنطقة، كما تابعت العدوان التركي الإيراني المتزامن على قرى سكنية شمال العراق.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد حول العالم 8 ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتحدة، مع تصاعد العدوى في أمريكا اللاتينية، وتعرض الصين لموجة جديدة من التفشي.// انتهى //09:57ت م0021